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На Украине призвали исключить Россию из Совбеза ООН

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Фото: TASS/Pacific Press/Barcroft Images
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Исполняющая обязанности главы украинского Минздрава Ульяна Супрун считает, что Россию следует исключить из Совета безопасности (СБ) ООН. Такое заявление она сделала в Женеве во время выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

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«ООН не должны терпеть присутствие РФ в СБ, пока она не вернется к системе международного права, начиная с вывода войск… с оккупированных территорий Украины и освобождения всех военнопленных и политических заключенных», — цитирует Супрун «Украининформ».

Политик также призвала крупные международные организации, как, например, Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), не принимать финансовую помощь от России.

По ее мнению, санкционное давление на Москву следует увеличить, чтобы не «вознаграждать поведение», направленное против мира и процветания.

«Разделение мира на сферы влияния не должно быть способом организации международных отношений в 21 веке», — сказала и.о. министра, пояснив, что только украинский народ имеет право решать судьбу своей страны.

20 мая Зеленский во время церемонии инаугурации призвал Белый дом к ужесточению антироссийских санкций.

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