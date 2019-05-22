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Коломойский заявил, что не виделся с Зеленским после возвращения на Украину

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Фото: TACC/Константин Сазончик
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Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что не встречался с новым президентом страны Владимиром Зеленским, однако поздравил его с победой на выборах и вступлением в должность по SMS. Об этом сообщает «Украинская правда» во вторник, 21 мая.

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«Нет, а с какой стати? ... Я поздравил его по телефону», — сказал Коломойский, отвечая на вопрос, встречался ли он с Зеленским после своего возвращения на Украину из Израиля.

Бизнесмен при этом отметил, что смотрел инаугурацию Зеленского по телевизору. По его словам, выступление нового главы государства было очень ярким.

Ранее в этот же день стало известно, что руководителем администрации президента Зеленского стал Андрей Богдан, который в последние годы был личным юристом Игоря Коломойского.

Коломойский покинул страну в июне 2017 года, спустя несколько месяцев после окончательной национализации Приватбанка, основным акционером которого он являлся. Сам бизнесмен был обвинен в выводе активов из банка. Сначала он проживал в Швейцарии, позже переехал в Израиль.

В конце апреля суд в Киеве признал национализацию Приватбанка незаконной, а договор по его купле-продаже — недействительным.

Бизнесмен ранее подал несколько исков к правительству Украины с требованием «справедливой компенсации» в $2 млрд. Коломойского связывают с президентской кампанией Владимира Зеленского.

20 мая Зеленский вступил в должность президента. В своей речи после церемонии инаугурации он заявил о роспуске рады восьмого созыва. На следующий день он подписал указ о досрочном прекращении ее полномочий.

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