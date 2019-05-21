Зеленский призвал Венгрию поддержать Украину при интеграции в ЕС и НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал Венгрию возобновить поддержку Киева по интеграции в ЕС и НАТО. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с венгерским президентом Яношем Адером в понедельник, 20 мая.

«Владимир Зеленский отметил, что надеется на возобновление поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины со стороны Будапешта», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы украинского государства.

Зеленский в ходе беседы также указал на необходимость продолжения международного давления на Россию в связи с ее «агрессией» на востоке Украины и «оккупацией» Крыма.

17 мая в венгерском МИД заявили, что Будапешт надеется, что после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского резонансный закон о государственном языке, нарушающий права нацменьшинств в стране, будет пересмотрен.