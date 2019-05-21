Украинцы рассказали об ожиданиях от нового президента

Украинские граждане рассказали, чего они ожидают от нового президента Владимира Зеленского. Опрос поводился на телеканалах «112 Украина» и NewsOne.

По словам жителей страны, для них важно, чтобы новый глава государства навел порядок, «не крал» и «посадил коррупционеров в тюрьму», исполнил всё, что пообещал в инаугурационной речи.

«(Чтобы он сделал. — Ред.) что-нибудь хорошее для людей. Так, чтобы запомнили его с первого дня и на всю жизнь», — цитирует одного из украинцев агентство «РИА Новости» во вторник, 21 мая.

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Сразу после этого он распустил Верховную раду, попросив депутатов за два месяца освободить от должности главу Службы безопасности Украины (СБУ) и министра обороны.

Также в своем выступлении перед парламентариями глава государства пообещал закончить конфликт на Донбассе, начав с возвращения украинских пленных. Он подчеркнул, что готов принимать непопулярные решения, даже потерять должность, если это потребуется для восстановления мира.

Также Зеленский обратился к проживающим за границей украинцам, отметив, что их ждут и что он «с удовольствием» предоставит им гражданство.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего президента Петра Порошенкo.