Германия выделит Украине €82 млн на проведение реформ

Германия планирует выдать Украине €82 млн на осуществление реформ. Об этом сообщил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник в Twitter в понедельник, 20 мая.

«Отличный подарок по случаю инаугурации Владимира Зеленского. Берлин выделяет Украине техническую и финансовую помощь в размере €82 млн на реформы в 2019 году», — написал дипломат.

По его словам, подписание соглашения прошло в Киеве в понедельник.

7 мая президент Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер пообещал поддержать Украину на пути дальнейших реформ и европейской интеграции.

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Сразу после этого он распустил Верховную раду, попросив депутатов за два месяца освободить от должности главу Службы безопасности Украины (СБУ) и министра обороны.