Прямой эфир

Юнкер пообещал поддержать Украину в европейской интеграции

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер и украинский лидер Петр Порошенко провели телефонный разговор, в ходе которого глава ЕК пообещал поддержать страну на пути дальнейших реформ и европейской интеграции. Об этом во вторник, 7 мая, сообщила пресс-служба Порошенко.

Хозяйка бедной горы: на Украине нищает население
С чем связаны цифры падения уровня доходов в стране

«Юнкер приветствовал свободные и демократические президентские выборы на Украине, которые подтвердили приверженность государства европейским демократическим ценностям», — говорится в сообщении.

7 апреля российские эксперты рассказали, почему у Украины не получается попасть в Евросоюз (ЕС). По словам аналитика брокерской компании «Алор» Алексея Антонова, евроинтеграция Украины осложняется жесткими квотами и весьма высокими стандартами сертификации для прохода на экономический рынок.

Он заявил, что за последний год у страны сложился отрицательный торговый баланс почти со всеми странами ЕС. Так, например, с Германией эта цифра достигла минус $3 млрд, с Францией — минус $684 млн, с Великобританией — минус $219 млн, с Австрией — минус $28 млн.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Согласно результатам, победу одержал бывший шоумен Владимир Зеленский, набравший 73,22% голосов избирателей, действующий лидер Петр Порошенко получил только 24,45%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты объяснили неудачу с евроинтеграцией Украины
Юнкер счел омерзительным сравнение Туска со Сталиным и Гитлером

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017