Юнкер пообещал поддержать Украину в европейской интеграции

Президент Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер и украинский лидер Петр Порошенко провели телефонный разговор, в ходе которого глава ЕК пообещал поддержать страну на пути дальнейших реформ и европейской интеграции. Об этом во вторник, 7 мая, сообщила пресс-служба Порошенко.

«Юнкер приветствовал свободные и демократические президентские выборы на Украине, которые подтвердили приверженность государства европейским демократическим ценностям», — говорится в сообщении.

7 апреля российские эксперты рассказали, почему у Украины не получается попасть в Евросоюз (ЕС). По словам аналитика брокерской компании «Алор» Алексея Антонова, евроинтеграция Украины осложняется жесткими квотами и весьма высокими стандартами сертификации для прохода на экономический рынок.

Он заявил, что за последний год у страны сложился отрицательный торговый баланс почти со всеми странами ЕС. Так, например, с Германией эта цифра достигла минус $3 млрд, с Францией — минус $684 млн, с Великобританией — минус $219 млн, с Австрией — минус $28 млн.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Согласно результатам, победу одержал бывший шоумен Владимир Зеленский, набравший 73,22% голосов избирателей, действующий лидер Петр Порошенко получил только 24,45%.