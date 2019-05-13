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Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Национальный банк Украины проиграл апелляцию по иску бывшего совладельца Приватбанка Игоря Коломойского. Об этом сообщила в понедельник, 13 мая, пресс-служба регулятора.

«13 мая 2019 года Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, которым был удовлетворен иск бывшего акционера Приватбанка кипрской компании Triantal Investments Ltd», — говорится в сообщении регулятора в Facebook.

Отмечается, что Нацбанк Украины намерен подать кассационную жалобу на решение судов, «которыми отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в Приватбанке накануне его вывода с рынка».

В конце апреля сообщалось, что Коломойский подал пять новых исков к Нацбанку Украины и Приватбанку в Хозяйственный суд Киева.

Правительство Украины решило национализировать Приватбанк в 2016 году. Его основными акционерами были бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Высокий суд Англии в конце 2017 года выдал приказ о всемирном аресте активов этих предпринимателей на сумму более $2,5 млрд. Решение было принято на основании предоставленных доказательств, подтверждающих факт вывода из банка почти $2 млрд на подконтрольные акционерам компании.

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