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Савченко рассказала о страхе и несчастии в глазах украинских политиков

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Фото: РИА Новости
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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко рассказала, когда она видела «страх и несчастие» в глазах украинских политиков. Об этом она сообщила в эфире телеканала NEWSONE во вторник, 21 мая.

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«Я (в первый раз — Ред.) видела их (депутатов — Ред.) глаза перепуганными, когда меня лишали депутатской неприкосновенности и садили в украинскую тюрьму», — сказала политик.

По ее словам, в тот момент она поняла, что это хорошо, потому что «они люди и умеют бояться». Савченко отметила, что год в тюрьме стоил того, что увидеть страх на лицах людей, которые «считали себя бессмертными».

«Второй раз я видела очень несчастные лица всех прошлых украинских президентов… когда они наблюдали за инаугурацией Владимира Зеленского… я поняла, что, наверное, власть – это болезнь», — заявила депутат, добавив, что ей горько от того, что люди так сильно цепляются за власть.

Третьей ситуацией, по ее словам, стала встреча Зеленского с председателем Верховной рады Андреем Парубием и лидерами фракций, состоявшаяся во вторник, 21 мая.

«Мы видим старое болото и его реакцию на изменения, которые происходят в стране», — заключила Савченко.

В марте 2018 года ее обвинили в подготовке терактов в здании украинского парламента. Из-за самоотвода судей рассмотрение дела откладывалось четыре раза. Из-под предыдущего ареста Савченко вышла на свободу 15 апреля.

В марте 2016 года Савченко приговорили в России к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству в Донбассе российских журналистов Антона Волошина и Игоря Корнелюка. В мае того же года глава государства Владимир Путин помиловал Савченко, и она вернулась на Украину.

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