Савченко оценила ситуацию вокруг выдачи паспортов России в Донбассе

Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала «недоработкой Украины» ситуацию вокруг упрощенного предоставления российского гражданства жителям Донбасса. Об этом она заявила в понедельник, 13 мая, в эфире телеканала NewsOne.

«Украина попросту не открыла окно возможностей для жителей Донбасса. Этой возможностью воспользовалась Россия», — цитирует ее RT.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями Донбасса 24 апреля. В этот же день документ вступил в силу. Глава государства отметил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер и у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, однако ситуация с гражданскими правами на юго-востоке Украины переходит все границы.

10 мая украинский лидер Петр Порошенко призвал официальный Берлин ужесточить ограничительные меры в отношении Москвы в связи с указом об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.