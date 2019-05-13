Прямой эфир

Савченко прокомментировала хищения в оборонной сфере на Украине

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, комментируя хищения в оборонной сфере Украины, заявила, что президент страны Петр Порошенко одел украинских солдат, но при этом украл «танки, корабли, авиацию». Об этом она рассказала в понедельник, 13 мая, в эфире телеканала NewsOne.

Куда ушел: что ждет Порошенко после поражения на выборах
Окажется ли президент Украины за решеткой

«Очень хорошо, что Порошенко одел солдат в носки, штаны, камуфляж, форму, но очень плохо, что он при этом украл танки, корабли, авиацию. Плохо, что он на этом нажился, мы видели все эти схемы», — приводит ее слова «РИА Новости».

Савченко добавила, что Порошенко воровал «в наиболее мощных секторах» страны и продолжал делать это во время войны.

В конце февраля украинские СМИ обнародовали журналистское расследование о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, в период с 2016 года ряд чиновников продавали госкомпаниям запчасти, в том числе российские, с наценкой до 300%. Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн).

Среди фигурантов этой истории оказались люди из окружения президента Петра Порошенко: первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский и его сын, их бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также руководство госконцерна «Укроборонпром».

В свою очередь, в Кремле назвали абсурдными публикации СМИ о том, что украинские чиновники якобы занимаются контрабандой российских запчастей для военной техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Савченко вручила спикеру Верховной рады наручники
Генпрокуратура Украины начала расследование против Порошенко

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017