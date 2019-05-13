Савченко прокомментировала хищения в оборонной сфере на Украине

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, комментируя хищения в оборонной сфере Украины, заявила, что президент страны Петр Порошенко одел украинских солдат, но при этом украл «танки, корабли, авиацию». Об этом она рассказала в понедельник, 13 мая, в эфире телеканала NewsOne.

«Очень хорошо, что Порошенко одел солдат в носки, штаны, камуфляж, форму, но очень плохо, что он при этом украл танки, корабли, авиацию. Плохо, что он на этом нажился, мы видели все эти схемы», — приводит ее слова «РИА Новости».

Савченко добавила, что Порошенко воровал «в наиболее мощных секторах» страны и продолжал делать это во время войны.

В конце февраля украинские СМИ обнародовали журналистское расследование о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, в период с 2016 года ряд чиновников продавали госкомпаниям запчасти, в том числе российские, с наценкой до 300%. Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн).

Среди фигурантов этой истории оказались люди из окружения президента Петра Порошенко: первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский и его сын, их бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также руководство госконцерна «Укроборонпром».

В свою очередь, в Кремле назвали абсурдными публикации СМИ о том, что украинские чиновники якобы занимаются контрабандой российских запчастей для военной техники.