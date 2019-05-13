Савченко вручила спикеру Верховной рады наручники

Депутат Верховной рады Надежда Савченко и глава объединения «За будущего президента Зеленского» Виталий Куприй вручили председателю украинского парламента Андрею Парубию наручники.

Инцидент произошел в понедельник, 13 мая, во время заседания Согласительного совета фракций, в ходе которого обсуждали дату инаугурации новоизбранного главы государства Владимира Зеленского. Савченко и Куприй прервали выступление председателя и потребовали от него как можно скорее определиться с датой проведения церемонии. В случае затягивания процесса они пригрозили Парубию уголовной ответственностью и положили ему на стол наручники, пишет «Газета.ру».

В ответ председатель рады предложил двум депутатам покинуть заседание, но те остались и продолжили слушать его выступление.

Ранее в тот же день украинский лидер Петр Порошенко, чьи полномочия истекают в мае, заявил о заинтересованности в скорейшем определении даты инаугурации победителя второго тура выборов президента Владимира Зеленского.

10 мая на Украине было обнародовано видеообращение Зеленского, в котором тот потребовал от Верховной рады на ближайшем заседании назначить дату церемонии на 19 мая. По его мнению, депутаты затягивают с решением из страха перед роспуском парламента. Примечательно, что тогда же в Сети появилось фото указа Зеленского о роспуске рады.

Сам он неоднократно говорил, что хотел бы иметь законное право распустить Верховную раду. Согласно конституции, это возможно сделать не позднее, чем за шесть месяцев до окончания депутатских полномочий, то есть до 27 мая.

21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента. Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, действующий президент страны Петр Порошенко получил только 24,45%.