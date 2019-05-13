Генпрокуратура Украины начала расследование против Порошенко

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) начала досудебное расследование по факту вмешательства высших должностных лиц государства в деятельность судей, которые приняли решение о незаконности национализации Приватбанка. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева.

«Речь идет о признаках уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 376 УК Украины (вмешательство в деятельность судебных органов)», — говорится в сообщении суда, опубликованном 13 мая.

По данной статье Порошенко может грозить наказание в виде лишения права занимать определенные должности на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.

В конце апреля судьи коллегии, которая приняла решение о незаконности национализации Приватбанка, обратились с просьбой открыть дело в отношении президента Украины, министра юстиции и главы Нацбанка по факту вмешательства в их деятельность по данному делу. По словам судей, руководство государства, комментируя их решение о признании незаконной национализацию Приватбанка, «сделало заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность».

18 апреля суд признал национализацию Приватбанка незаконной. В постановлении говорится, что договор купли-продажи государством акций кредитной организации недействителен с момента его заключения. В украинском минфине не согласны с этим решением и планируют его оспаривать. Порошенко назвал вердикт авантюрой, которая «угрожает потерей денег десятка миллионов клиентов, а стране в целом — дефолтом и новым экономическим кризисом».

Правительство Украины решило национализировать Приватбанк в 2016 году. Его основными акционерами были бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Высокий суд Англии в конце 2017 года выдал приказ о всемирном аресте активов этих предпринимателей на сумму более $2,5 млрд. Решение было принято на основании предоставленных доказательств, подтверждающих факт вывода из банка почти $2 млрд на счета подконтрольных им компаний.

8 апреля Коломойский заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка. По его словам, до завершения процесса национализации МВФ отказывался выделять Украине деньги. Бизнесмен говорил, что намерен потребовать от украинских властей $2 млрд в случае признания национализации незаконной.