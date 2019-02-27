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Песков назвал абсурдными сообщения о контрабанде на Украину военных запчастей

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Фото: РИА Новости
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В Кремле назвали абсурдными публикации украинских СМИ о том, что крупные чиновники на Украине якобы занимаются контрабандными поставками запчастей из России для военной техники. Такое заявление сделал в среду, 27 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Не в курсе этого скандала, поскольку наши журналисты на Украине не работают, мы не имеем возможности получать оттуда объективную информацию. Поэтому я не в курсе деталей, но звучит это достаточно абсурдно», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста о том, вероятны ли такие контрабандные поставки из России.

Песков добавил, что весь оборот продукции двойного назначения находится под специальным контролем, который «осуществляется в целях предотвращения неконтролируемого передвижения этого имущества».

25 февраля журналисты обнародовали информацию о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, в период с 2016 года ряд чиновников продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%.

Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн). По данным журналистов, к этому причастны близкие к Порошенко должностные лица, в частности отец и сын Гладковские, их бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также государственный оборонный концерн «Укроборонпром».

На этом фоне 26 февраля бывший премьер-министр Украины, кандидат на пост президента страны Юлия Тимошенко объявила о начале процедуры импичмента Порошенко. По мнению Тимошенко, действия, о которых рассказали журналисты, подпадают под ст. 111 УК Украины «Государственная измена».

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