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Украинский суд арестовал бывшего главу Генштаба Заману

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Фото: youtube.com
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Печерский районный суд Киева арестовал до 27 марта без возможности выйти под залог бывшего начальника генерального штаба вооруженных сил Украины Владимира Заману, который подозревается в государственной измене.

Как пишет «Интерфакс-Украина», решение киевского суда может быть обжаловано в апелляционном суде. Полный текст определения суда будет оглашен 1 марта, в пятницу.

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25 февраля Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в соцсети Facebook обвинил Владимира Заману в причастности к потере Крыма. 

Ранее в тот же день источники в силовых структурах Украины сообщили о задержании Заманы по подозрению в госизмене. Суть предъявленных ему обвинений не уточняется.

Замана и его заместитель Юрий Думанский покинули свои посты в 2014 году на фоне беспорядков в Киеве. Свое решение Думанский объяснил тем, что считает недопустимым «втягивание военных в гражданский конфликт». В ответ минобороны заявило, что высокопоставленные силовики «вводят в заблуждение» военнослужащих, которые «четко выполняют задачи по назначению».

В том же году Крым вошел в состав России по итогам референдума. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

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