Украинский суд арестовал бывшего главу Генштаба Заману
Печерский районный суд Киева арестовал до 27 марта без возможности выйти под залог бывшего начальника генерального штаба вооруженных сил Украины Владимира Заману, который подозревается в государственной измене.
Как пишет «Интерфакс-Украина», решение киевского суда может быть обжаловано в апелляционном суде. Полный текст определения суда будет оглашен 1 марта, в пятницу.
25 февраля Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в соцсети Facebook обвинил Владимира Заману в причастности к потере Крыма.
Ранее в тот же день источники в силовых структурах Украины сообщили о задержании Заманы по подозрению в госизмене. Суть предъявленных ему обвинений не уточняется.
Замана и его заместитель Юрий Думанский покинули свои посты в 2014 году на фоне беспорядков в Киеве. Свое решение Думанский объяснил тем, что считает недопустимым «втягивание военных в гражданский конфликт». В ответ минобороны заявило, что высокопоставленные силовики «вводят в заблуждение» военнослужащих, которые «четко выполняют задачи по назначению».
В том же году Крым вошел в состав России по итогам референдума. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.