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Эксперт усомнился в разуме Климкина после слов об «украинизации» Крыма

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Фото: TASS/Zuma
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Глава МИД Украины Павел Климкин, рассуждая об «украинизации» Крыма в составе России, делает оскорбительные для жителей полуострова выводы, заявил зампред экспертно-консультативного совета при главе республики Александр Форманчук.

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«Почему оскорбительные? Потому что вся борьба, которую ведут власти в Киеве на международной арене за возвращение Крыма, сводится к возвращению территории, игнорируя полностью людей, которые здесь живут», — сказал специалист, его слова приводит «РИА Новости».  

Форманчук пояснил, что Крым за прошедшую пятилетку стал полноправным субъектом России и жители республики по-прежнему верны своему выбору в 2014 году, о чем, по его данным, говорят социологические исследования. 

Как подчеркивает эксперт, у Климкина «больное воображение» и ему следует сперва узнать мнение 2,5 млн крымчан, прежде чем делать заявления подобного рода. 

Ранее в среду, 20 февраля, дипломат заявил, что после присоединения к России этот Крым «стал более украинским». По словам главы внешнеполитического ведовства, за последние несколько лет Киеву якобы удалось украинизировать полуостров, в связи с чем он призвал «довести это дело до конца».

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