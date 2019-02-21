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Климкин заявил об украинизации Крыма

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Глава МИДа Украины Павел Климкин заявил, что «Крым стал более украинским» после того, как вошел в состав России. Об этом он написал 20 февраля на своей странице в Facebook.

Министр признал, что до присоединения к РФ в стране полуостров был «недостаточно украинским», в связи с чем Украина заплатила «сверхвысокую цену». По его словам, в этом есть вина Киева.

В это же время министр заявил, что Крым за время нахождения в составе Российской Федерации не стал «более российским». По его словам, Киеву за последние несколько лет якобы удалось украинизировать полуостров. Климкин призвал «довести это дело до конца».

Отношения Украины и России обострились после госпереворота в Киеве в 2014 году, в результате которого к власти пришли люди, взявшие курс на евроинтеграцию страны. С новой политикой государства согласились не все украинцы. Более 95% жителей Крыма и Севастополя высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины были созданы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.

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