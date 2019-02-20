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В Госдуме «подвиги» Порошенко на майдане назвали ложью ради рейтингов

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Фото: ТАСС/Максим Никитин
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Украинский лидер Петр Порошенко пытается «всеми мыслимыми и немыслимыми способами» поддержать свой рейтинг в преддверии президентских выборов, но используемыми методами «пробивает очередное дно». Так прокомментировал «Известиям» депутат Госдумы Дмитрий Белик заявления Порошенко о том, что якобы он лично переносил погибших во время событий на майдане.

«Бесконечная ложь украинского лидера, попытку примазаться к событиям пятилетней давности возмутили в первую очередь самих украинцев», — считает депутат.

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Белик допустил, что Порошенко «мог и «вносить» <…> погибших на майдан», «ведь <…> гибель людей во время «цветных революций» — один из эпизодов сценария, прописанного за океаном».

«Но кто-то же должен был отдать приказ привести этот план в действие. <…> Как бы не пытался он переписать историю, изменить тот факт, что он войдет в нее как самый кровавый президент Украины начала XXI века», — подытожил депутат.

Ранее в Сети было опубликовано видео с выступления Порошенко, где он заявил, что находился в самом эпицентре событий на майдане и лично нес троих погибших до Дома офицеров. Активисты же, по его словам, попросили его о помощи.

Позднее появился еще один ролик, который якобы призван подтвердить слова украинского лидера. Однако, судя по кадрам, Порошенко приукрасил свои заслуги. На видео он наклоняется над одним из пострадавших, что-то говорит ему, после чего торопливо уходит в сопровождении охранника.

Слова действующего лидера осудили и на Украине. Так, экс-советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин заявил, что если бы Порошенко действительно оказался в эпицентре событий, то «со страху там под себя наделал».

Сторонники евроинтеграции Украины собрались в центре Киева 21 ноября 2013 года из-за приостановки подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Эпицентром противостояния силовиков и радикалов стал майдан Незалежности. В результате в стране произошел государственный переворот, погибли более 100 человек.

С итогами майдана не согласились жители Донбасса и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

Не захотели оставаться с новой украинской властью и жители Крыма. На полуострове был проведен референдума, на котором 96,77% крымчан высказались за присоединение к России. Киев до сих пор считает полуостров своей территорией и отказывается признавать итоги голосования.

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