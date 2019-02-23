Претенденток на Евровидение от Украины оскорбили после слов о Крыме

Финалисток украинского отбора на песенный конкурс «Евровидение» Анну и Марию Опанасюк обругали матом на украинском телевидении после слов девушек о принадлежности Крыма.

Инцидент произошел в эфире телеканала ATR, которому фаворитки отбора давали интервью. Ведущий Роман Скрыпин напомнил телезрителям, что родители Анны и Марии живут и работают в Крыму и спросил девушек о принадлежности полуострова.

«Многие политики могут говорить, что Крым — наш. Мы можем бесконечно говорить, что Крым наш, но едем туда через две границы», — ответили сестры Опанасюк.

Кроме того, они назвали полуостров своим домом и признали, что Украина потеряла Крым.

После этого в эфир дозвонился разъяренный зритель, который оскорбил исполнительниц с использованием ненормативной лексики, отмечает «Газета.ру».

«Эти существа — просто русские (...) Смысла с ними разговаривать нет. Я прошу прощения, что в прямом эфире. С уважением к вам, Роман, и без уважения к этим существам», — заявил звонивший.

Анна и Мария восприняли инцидент спокойно и даже поблагодарили грубияна за то, что обратился к ним на русском языке.

22 февраля российская журналистка Ольга Скабеева похвалила сестер Опанасюк за «достойное поведение во время хамского антироссийского интервью».

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором большинство жителей региона высказались за вхождение в состав России.