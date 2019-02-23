Прямой эфир

Претенденток на Евровидение от Украины оскорбили после слов о Крыме

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финалисток украинского отбора на песенный конкурс «Евровидение» Анну и Марию Опанасюк обругали матом на украинском телевидении после слов девушек о принадлежности Крыма.

Инцидент произошел в эфире телеканала ATR, которому фаворитки отбора давали интервью. Ведущий Роман Скрыпин напомнил телезрителям, что родители Анны и Марии живут и работают в Крыму и спросил девушек о принадлежности полуострова.

«Многие политики могут говорить, что Крым — наш. Мы можем бесконечно говорить, что Крым наш, но едем туда через две границы», — ответили сестры Опанасюк.

Кроме того, они назвали полуостров своим домом и признали, что Украина потеряла Крым.

После этого в эфир дозвонился разъяренный зритель, который оскорбил исполнительниц с использованием ненормативной лексики, отмечает «Газета.ру».

«Эти существа — просто русские (...) Смысла с ними разговаривать нет. Я прошу прощения, что в прямом эфире. С уважением к вам, Роман, и без уважения к этим существам», — заявил звонивший.

Анна и Мария восприняли инцидент спокойно и даже поблагодарили грубияна за то, что обратился к ним на русском языке.

22 февраля российская журналистка Ольга Скабеева похвалила сестер Опанасюк за «достойное поведение во время хамского антироссийского интервью».

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором большинство жителей региона высказались за вхождение в состав России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Андрогин из Франции выступит в финале украинского отбора на Евровидение
Верку Сердючку пригласили выступить на «Евровидении-2019»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017