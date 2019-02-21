Верку Сердючку пригласили выступить на «Евровидении-2019»

Украинский шоумен Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, может выступить в Израиле на «Евровидении-2019» в качестве гостя. Об этом сообщил местный «Новый канал».

Данилко рассказал, что коллектив пригласили выступить организаторы музыкального международного конкурса.

«Организаторы «Евровидения» уже пригласили нас выступить… Да, мы это сделаем!» — сказал артист.

Пока окончательное решение по поводу выступления не принято, отметили в компании, представляющей интересы шоумена.

Верка Сердючка, представлявшая Украину на «Евровидении-2007», заняла на конкурсе второе место, напоминает телеканал «Звезда».

19 февраля стало известно, что Россия стала лидером рейтинга букмекеров по шансам на победу в «Евровидении-2019». Согласно анализу ставок различных букмекерских контор, наибольшие шансы на победу имеет Сергей Лазарев (13%). На втором месте — Швеция с показателем в 9%, третьим идет певец Махмуд, который в этом году представит Италию (7%).

В 2019 году «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.