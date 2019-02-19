Букмекеры предсказали России победу на Евровидении-2019

Россия стала лидером рейтинга букмекеров по шансам на победу в международном песенном конкурсе Евровидение-2019. Об этом сообщается на сайте Eurovisionworld.com.

Согласно анализу ставок различных букмекерских контор, наибольшие шансы на победу имеет представитель России — Сергей Лазарев (13%). На втором месте — Швеция с показателем в 9%, третьим идет певец Махмуд, который представит в этом году Италию (7%).

Фаворитами также названы Нидерланды, Бельгия, Франция, Румыния, Кипр, Австралия и Исландия.

Международный песенный конкурс Евровидение в этом году пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

7 февраля стало известно, что Россию на конкурсе повторно представит Сергей Лазарев. Певец уже участвовал в «Евровидении» в 2016 году и занял третье место.

Ранее стало известно, что Украину в этом году может представить россиянка Юлия Юрина.