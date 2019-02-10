Украину на «Евровидении-2019» может представить россиянка

В 2019 году Украину на «Евровидении-2019» может представить солистка группы YUKO, россиянка Юлия Юрина. Девушка прошла в финал украинского национального отбора на конкурс. Об этом сообщается на сайте нацотбора.

Россиянка получила одобрение как жюри, так и зрителей, которые за нее проголосовали.

Как отмечает телеканал NewsOne на вопрос о том, почему Юрина выступала в России, она ответила, что является гражданкой РФ.

YUKO — украинская группа, объединяющая в своем творчестве фольклор и современную музыку. Группа состоит из солистки Юлии Юриной и музыканта Стаса Королева.

Международный песенный конкурс «Евровидение» в этом году пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

7 февраля стало известно, что Россию на конкурсе повторно представит Сергей Лазарев. Певец уже участвовал в «Евровидении» в 2016 году и занял третье место. Победа тогда досталась Украине.