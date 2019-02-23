Андрогин из Франции выступит в финале украинского отбора на Евровидение
Блогер-андрогин Билал Хассани, который в этом году представит Францию на международном песенном конкурсе Евровидение, выступит в финале украинского отбора на конкурс, сообщил телеканал 24tv.
Хассани исполнит свою песню для Евровидения под названием Roi («Король»), отмечает «Газета.ру».
swimming pool of passion 📸 @coste.billy
Публикация от Bilal Hassani (@iambilalhassani) 19 Авг 2018 в 10:19 PDT
10 февраля стало известно, что в финал украинского отбора прошла россиянка Юлия Юрина — солистка группы YUKO.
64-й конкурс Евровидение пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Россию повторно представит Сергей Лазарев.