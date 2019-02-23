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Андрогин из Франции выступит в финале украинского отбора на Евровидение

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Фото: Instagram
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Блогер-андрогин Билал Хассани, который в этом году представит Францию на международном песенном конкурсе Евровидение, выступит в финале украинского отбора на конкурс, сообщил телеканал 24tv.

Хассани исполнит свою песню для Евровидения под названием Roi («Король»), отмечает «Газета.ру».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

swimming pool of passion 📸 @coste.billy

Публикация от Bilal Hassani (@iambilalhassani) 19 Авг 2018 в 10:19 PDT

10 февраля стало известно, что в финал украинского отбора прошла россиянка Юлия Юрина — солистка группы YUKO.

64-й конкурс Евровидение пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Россию повторно представит Сергей Лазарев.

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