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Украинские претендентки на «Евровидение» ответили на вопрос о Крыме

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Фото: vk.com/Анна-Мария Опанасюк
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Финалистки отбора на конкурс «Евровидение 2019» из Украины — участницы дуэта Anna Maria Анна и Мария Опанасюк — деликатно ответили на вопрос о принадлежности Крыма. Интервью с певицами показал телеканал ATR.

«Мы не будем говорить те фразы, которые вы хотите от нас услышать», — заявила одна из девушек, ее слова приводит РЕН ТВ

Вместе с тем сестры Опанасюк признали, что Украина потеряла полуостров. «Мы (украинцы. — Ред.) можем бесконечно говорить, что Крым наш, но едем туда через две границы», — сказала одна из певиц.

При этом девушки называют Крым своим домом. Известно, что они родились в 1988 году в Симферополе. «Мы не политики, а люди, которые родились там», — цитирует сестер Опанасюк Gordon.ua.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

64-й конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев, который едет на шоу уже второй раз. По словам артиста, он очень хочет вновь окунуться в атмосферу соревнования и представить зрителям «абсолютно другого себя».

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