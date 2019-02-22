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Скабеева похвалила претенденток на «Евровидение» от Украины за слова о Крыме

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Фото: ТАСС/Геодакян Артем
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Российская журналистка Ольга Скабеева похвалила финалисток отбора на конкурс «Евровидение 2019» из Украины — участниц дуэта Anna Maria Анну и Марию Опанасюк, которые деликатно ответили на вопрос о принадлежности Крыма. 

«Не просто не признали «агрессию» России, — крутейшим образом держались во время хамского антироссийского интервью», — написала она в своем Twitter в пятницу, 22 февраля. 

Журналистка пришла к выводу, что сестры Опанасюк — молодцы, пишет «Газета.ру»

Девушки давали интервью телеканалу ATR. Они назвали Крым своим домом, но вместе с тем отказались говорить те фразы о полуострове, которые, по их мнению, все хотели услышать. Также они признали, что Украина потеряла Крым

В январе Скабеева оказалась в центре скандала. Инцидент произошел в ПАСЕ во время интервью вице-спикера рады Ирины Геращенко. Российскую журналистку оттолкнули от украинского политика. На просьбу россиянки не драться депутат Верховной рады Борислав Береза публично оскорбил ее.

64-й конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев, который едет на шоу уже второй раз. По словам артиста, он очень хочет вновь окунуться в атмосферу соревнования и представить зрителям «абсолютно другого себя».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

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