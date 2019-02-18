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Жириновский призвал выгнать Лазарева с «Евровидения» из-за его слов о Крыме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил певца Сергея Лазарева, который едет на «Евровидение» в Израиль, в антироссийской позиции. 

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«Что он сказал про Крым? «Крым — это Украина». Выгнать его немедленно! Выгнать, чтобы его и близко не было», — сказал политик в эфире телеканала «Россия 1», его слова приводит РЕН ТВ.

Как отмечает телеканал, речь идет об интервью Лазарева 2014 года. Сам певец подчеркивал, что его слова намеренно исказили, а он говорил о том, что ему непривычно осознавать полуостров частью России.

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«Возбудить надо несколько уголовных дел, чтобы все понимали, что не трогайте территорию России», — подытожил Жириновский.

В 2016 году Лазарев уже выступал на «Евровидении» от России с песней You’re the only one и занял третье место, выиграв при этом «Приз зрительских симпатий». Номер артиста включал в себя хождение по «стене» высотой 3 м, которая являлась главной декорацией.

64-й конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Лазарев утверждает, что он не едет на конкурс за «реваншем». По словам артиста, он очень хочет вновь окунуться в атмосферу соревнования и представить зрителям «абсолютно другого себя».

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