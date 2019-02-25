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Экс-главу Генштаба ВСУ задержали по подозрению в госизмене

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Фото: commons.wikimedia.org
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Бывшего главу Генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-полковника Владимира Заману задержали по подозрению в госизмене, сообщает УНН, ссылаясь на осведомленные источники в силовых структурах.

Задержание происходило утром в понедельник, 25 февраля. По данным агентства, суть предъявленных обвинений пока неизвестна. 

Замана и его заместитель Юрий Думанский покинули свои посты в 2014 году на фоне беспорядков в Киеве. Свое решение Думанский объяснил тогда тем, что считает недопустимым «втягивание военных в гражданский конфликт». В ответ Минобороны заявило, что высокопоставленные силовики «вводят в заблуждение» военнослужащих, которые «четко выполняют задачи по назначению», отмечает «РИА Новости»

Площадь Независимости в Киеве (майдан Незалежности) стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов во время антиправительственных акций в 2014 году. В результате в стране произошел переворот, более 100 человек погибли. Массовые акции протеста привели к смене власти на Украине в феврале 2014 года.

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