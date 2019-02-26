Порошенко потребовал проверить сообщения о коррупции в оборонном комплексе

Президент Украины Петр Порошенко призвал проверить информацию о возможной причастности к коррупционным схемам первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

По его словам, правоохранительным органам поручено подтвердить или опровергнуть информацию журналистов о том, что Гладковский и его сын Игорь вместе с другими чиновниками участвовали в реализации схем, по которым оборонным предприятиям поставляли контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в 2–4 раза ценам.

Цеголко сообщил, что Порошенко поддержал отстранение Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.

Сам Гладковский ранее «категорически отверг» все обвинения в свой адрес, призвав Главную военную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провести проверку всех изложенных в «расследовании» фактов.

25 февраля журналисты обнародовали информацию о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, в период с 2016 года ряд чиновников продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%.

Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн). По данным журналистов, к этому причастны близкие к Порошенко должностные лица, в частности отец и сын Гладковские, их бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также государственный оборонный концерн «Укроборонпром».

На этом фоне 26 февраля бывший премьер-министр Украины, кандидат на пост президента страны Юлия Тимошенко объявила о начале процедуры импичмента Порошенко. По мнению Тимошенко, действия, о которых рассказали журналисты, подпадают под ст. 111 УК Украины «Государственная измена».