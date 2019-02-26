Тимошенко объявила начало процедуры импичмента Порошенко

Бывший премьер–министр Украины, кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента главы государства.

Лидер партии «Батькивщина» связала процедуру импичмента с журналистским расследованием о причастности высокопоставленных госслужащих Украины к махинациям при закупках для армии.

«Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые поддержат, мы начинаем процедуру импичмента президента», — цитирует политика во вторник, 26 февраля, «Интерфакс». По мнению Тимошенко, действия, о которых рассказали журналисты, подпадают под ст. 111 УК Украины «Государственная измена».

Накануне Тимошенко рассказала, что Украина за последние пять лет не прекращала закупки российского газа, выработав схемы для его маскировки под европейский. Она отметила, что готова документально это доказать и призвать к ответу виновных.

Старт президентской избирательной кампании на Украине был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года. За пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованного 14 февраля, более четверти избирателей готовы поддержать шоумена Владимира Зеленского (26,9%). За ним следуют действующий президент страны Петр Порошенко (17,7%) и глава политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,8%).