Прямой эфир

Тимошенко отвергла обвинения в незаконном обогащении

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидат на пост президента Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отвергла обвинения в незаконном обогащении. Об этом она 15 февраля написала на своей странице в Facebook.

Восставшая из рады: станет ли Тимошенко новым президентом Украины
Лидер «Батькивщины» мечтает отомстить Порошенко, но не всё так просто

Политический деятель заявила, что у действующего президента Украины Петра Порошенко и «его ручной генпрокуратуры — истерика».

Она рассказала, что весной 2018 года для помощи ей и Украине кто-то в США нанял лоббистов. 10 апреля она сообщила нанятой компании, что они не могут сотрудничать, так как контракт был заключен без ее ведома. Она добавила, что генеральному прокурору Украины Юрию Луценко стоило погуглить этот факт, прежде чем заявлять о преступлениях.

Также она порекомендовала генпрокурору взять отпуск до конца избирательной кампании, чтобы не штамповать «высосанные из пальца дела».

15 февраля стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины не станут возбуждать уголовное дело против Тимошенко.

Ранее в генпрокуратуре Украины сообщили о поступлении заявления о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации народным депутатом Ю. Тимошенко. Журналисты предположили, что речь в данном случае идет о Юлии Тимошенко, уточнил телеканал «112 Украина».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сети высмеяли планы Тимошенко по возвращению Крыма Украине
На пиар Тимошенко за полгода ушло почти $6 млн

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017