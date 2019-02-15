Кандидат на пост президента Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отвергла обвинения в незаконном обогащении. Об этом она 15 февраля написала на своей странице в Facebook.

Политический деятель заявила, что у действующего президента Украины Петра Порошенко и «его ручной генпрокуратуры — истерика».

Она рассказала, что весной 2018 года для помощи ей и Украине кто-то в США нанял лоббистов. 10 апреля она сообщила нанятой компании, что они не могут сотрудничать, так как контракт был заключен без ее ведома. Она добавила, что генеральному прокурору Украины Юрию Луценко стоило погуглить этот факт, прежде чем заявлять о преступлениях.

Также она порекомендовала генпрокурору взять отпуск до конца избирательной кампании, чтобы не штамповать «высосанные из пальца дела».

15 февраля стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины не станут возбуждать уголовное дело против Тимошенко.

Ранее в генпрокуратуре Украины сообщили о поступлении заявления о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации народным депутатом Ю. Тимошенко. Журналисты предположили, что речь в данном случае идет о Юлии Тимошенко, уточнил телеканал «112 Украина».