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Против Тимошенко отказались возбуждать дело из-за незаконного обогащения

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Фото: TASS/Zuma
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Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины не станут возбуждать уголовное дело в отношении кандидата в президенты страны, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Об этом «Украинским новостям» сообщил осведомленный источник.

По его словам, это связано с тем, что правоохранительные органы «втягивают в политику». «Ранее уже были подобные заявления от «Центра противодействия коррупции», и было отказано в открытии производства», — отметил собеседник агентства.  

Ранее в Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) сообщили о поступлении заявления о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации народным депутатом Ю. Тимошенко. При этом имя парламентария не раскрывается — в Верховной раде есть однофамильцы: Юрий и Юлия Тимошенко. 

Как уточняет «112 Украина», в документе фамилия склоняется, как женская, поэтому журналисты предположили, что речь в данном случае идет о Юлии Тимошенко.

В заявлении отмечается, что депутата подозревают в правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 368-2 и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины. В них говорится о незаконном обогащении служебным лицом, занимающим особо ответственное положение, а также о декларировании заведомо недостоверных сведений.

9 февраля сообщалось, что ЦИК Украины в ходе проверки декларации о доходах Петра Порошенко как кандидата в президенты страны обнаружила ряд нарушений. В том числе действующий лидер незадекларировал владение туристическим судном 2005 года выпуска и не указал земельный участок, оформленный на супругу Марину.

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