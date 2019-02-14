В Киеве потребовали возбудить дело против Тимошенко за «обогащение»

Украинская общественная организация «Центр противодействия коррупции» обратилась к генпрокурору страны Юрию Луценко с требованием возбудить уголовное дело против лидера партии «Батькивщина», кандидата в президенты Юлии Тимошенко за «незаконное обогащение».

Как пишет «РИА Новости», соответствующее заявление «Центр противодействия коррупции» подал 12 февраля. При этом уточняется, что подобные заявления организация отсылала еще в конце прошлого года в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В «Центре противодействия коррупции» также заявили, что располагают документами о скрытых расходах Тимошенко «на услуги американских лоббистов». Их копии были приложены к заявлениям.

12 февраля стало известно, что на рекламную кампанию по популяризации Тимошенко и ее программы «Новый курс» партия «Батькивщина» за период с июня по декабрь 2018 года потратила 155 млн гривен ($5,7 млн).

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

Среди основных соперников Тимошенко на выборах — действующий президент Украины Петр Порошенко, шоумен Владимир Зеленский, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, а также один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.