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Тимошенко предостерегла от победы Зеленского на выборах президента

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Фото: TASS/ZUMA
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Глава украинской партии «Батькивщина» и кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко предостерегла от победы Владимира Зеленского на выборах, поскольку у него нет опыта. Об этом она заявила в пятницу, 22 февраля.

«Каждый бюллетень, который вы будете опускать, — этот бюллетень будет или за развитие, возрождение и становление Украины, или за эксперимент, который несовместим с жизнью Украины», — цитирует ее ТАСС.

20 февраля бывший президент Польши Александр Квасьневский сравнил Зеленского с Трампом и добавил, что президент без политического опыта — это страшно. Не только для страны, но и для самого человека, которому потребуется создавать мощное окружение.

Сейчас у Зеленского самый большой рейтинг среди кандидатов — 17,5%, на втором месте Петр Порошенко с 13%, замыкает тройку Тимошенко с 11,4%.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата. Это рекордное число в истории независимой Украины.

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