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На Украине призвали не пускать в президенты «не стоявших на Майдане»

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Фото: youtube.com
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Украинский художник Сергей Поярков заявил, что на должность президента страны могут претендовать лишь «стоявшие на Майдане» политики. Об этом он сообщил в интервью журналу «Краiна».

По его словам, лидер президентской гонки Владимир Зеленский в то время, как граждане Украины стояли на Майдане, выступал на корпоративах, «снимал дурацкие сериалы и поносил Украину в Юрмале». Именно поэтому, по мнению художника, у Зеленского нет морального права принимать участие в выборах, сообщает 23 февраля «Федеральное агентство новостей».

Помимо этого, Поярков подчеркнул, что политик «должен биографией доказать профессиональную состоятельность», и спрогнозировал победу действующего президента Украины Петра Порошенко, выдвинувшего свою кандидатуру на второй срок, а также лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории Украины.

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