Украинцы назвали главную проблему страны

Большинство граждан Украины — 62% — назвали войну на востоке страны серьезной проблемой. Об этом свидетельствуют данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», опубликованного на сайте организации.

Второй по значимости проблемой 56,8% респондентов назвали низкий уровень зарплат и пенсий. 53,3% граждан страны увидели серьезную проблему в повышении тарифов на услуги ЖКХ.

32,9% украинцев недовольны повышением цен и инфляцией. 20% назвали серьезной проблемой коррупцию, почти столько же — 19,3% — пожаловались на отсутствие работы.

О том, что в стране есть проблемы с демократией и свободой слова заявил лишь 1% украинцев.

Опрос проводился социологами с 8 по 18 февраля во всех областях Украины. В нем приняли участие 2 тыс. респондентов.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после государственного переворота в Киеве, в результате которого был свергнут законно избранный президент страны Виктор Янукович. Жители восточных областей не признали новую власть и создали самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

5 февраля президент Украины Петр Порошенко назвал бедность и внешнюю агрессию главными врагами своей страны. При этом глава страны не упустил шанс связать низкий уровень благосостояния населения с «агрессией» России, которая якобы применила не только прямое воздействие, закрыв свои рынки для украинских товаров, но и элементы гибридной войны.

31 марта 2019 года на Украине должны состояться выборы главы государства. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории Украины.