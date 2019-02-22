ЦИК Украины допустил 357 иностранных наблюдателей на выборы президента
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины официально зарегистрировала 357 международных наблюдателей, которые будут следить за выборами президента страны. Сообщение об этом появилось 22 февраля в аккаунте ЦИК в Facebook.
«По состоянию на 22 февраля 2019 года комиссия зарегистрировала 357 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередные выборы президента Украины 31 марта 2019 года», — рассказали в ЦИК.
21 февраля делегация России на ПА ОБСЕ не позволила принять рекомендации о возможности стран отказывать в наблюдении за выборами представителям других государств под предлогом конфликта интересов. При этом председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели рекомендовал Москве не создавать предпосылок для провокаций и отказаться от отправки наблюдателей на выборы президента Украины.
7 февраля Верховная рада законодательно запретила лицам, предложенным Россией, участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах на Украине. Сделано это было ради «минимизации рисков и угроз вмешательства страны-агрессора».
В свою очередь, Россия отказалась направлять людей в составе миссии ОБСЕ из соображений безопасности и усомнилась в прозрачности голосования. Однако в ОБСЕ Киеву напомнили, что отказ в аккредитации россиян станет нарушением стандартов организации.
Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории Украины.