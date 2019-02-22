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Волкер представил сайт об «агрессии» России на Украине

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер представил сайт, посвященный «противодействию российской агрессии на Украине».

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Об этом американский дипломат написал в пятницу, 22 февраля, на своей странице в Twitter. Волкер заявил, что это попытка использовать спутниковые снимки и статистические данные для детализации последствий «агрессии РФ на Украине».

По словам представителя Госдепартамента, после украинской «революции достоинства» (госпереворота 2014 года) Россия «оккупировала Крым», отмечает «Федеральное агентство новостей». Все события, произошедшие на Украине в течение пяти лет, представлены на сайте как «российская агрессия».

В Москве отвергают все обвинения Запада, отмечая, что Россия выступает посредником в урегулирования кризиса на востоке Украины.

В ноябре Волкер рассказал о полезности Минских соглашений как инструмента поддержания санкций против РФ. 11 ноября он в очередной раз обвинил Россию в несоблюдении договоренностей. По его мнению, Москва не выполнила пункт о«немедленном двустороннем прекращении использования оружия» на востоке Украины.

Отношения Украины и России обострились после госпереворота в Киеве в 2014 году, в результате которого к власти пришли люди, взявшие курс на евроинтеграцию страны. С новой политикой государства согласились не все украинцы. Более 95% жителей Крыма и Севастополя высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины были созданы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.

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