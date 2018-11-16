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Волкер назвал Минские соглашения средством поддержания санкций против РФ

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Фото: Global Look Press/Mykhailo Palinchak/ZUMAPRESS
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Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал о полезности Минских соглашений. Эта тема обсуждалась на заседании украинско-американской комиссии стратегического партнерства в пятницу, 16 ноября.

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«Будучи подписанными в трудное время, они подтверждают приверженность России территориальной целостности Украины и являются ключевым средством для поддержания санкций», — процитировало Волкера  посольство США на Украине в Twitter.

Политик также отметил, что согласен с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом, который заявил, что Америка остается сторонником успеха Украины как суверенного европейского свободного и мирного государства.

«Я вновь подтвердил нашу приверженность полному восстановлению территориальной целостности Украины, а также обеспечению безопасности и благополучия всех украинцев», — добавил спецпредставитель.

11 ноября Волкер в очередной раз обвинил Россию в несоблюдении Минских соглашений. По его мнению, Москва не выполнила пункт «немедленное двустороннее прекращение использования оружия» на востоке Украины.

Минские договоренности были достигнуты в 2015 году Россией, Украиной, Германией и Францией. Комплекс соглашений предусматривает незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в регионе, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы и диалог о проведении местных выборов на юго-востоке Украины.

Минские соглашения определяют сторонами конфликта Киев и Донбасс. Россия неоднократно заявляла, что не является участницей противостояния на востоке Украины.

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