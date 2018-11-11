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Волкер обвинил Россию в невыполнении Минских соглашений

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Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние
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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в очередной раз обвинил Россию в несоблюдении Минских соглашений.

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По его мнению, Москва не выполнила пункт «немедленное двустороннее прекращение использования оружия» на востоке Украины.

«Россия неправильно заявляет, что Украина не выполнила Минские соглашения. В действительности всё наоборот», — написал Волкер в Twitter.

Он также считает, что Россия не смогла прекратить «использование всех видов оружия и проведение наступательных операций» или осуществить «вывод всех тяжелых видов вооружений» с Восточной Украины. Волкер также обвинил Москву в том, что она не смогла «немедленно освободить всех заложников и незаконно задержанных лиц» на востоке Украины и «обменять всех заложников». Кроме того, по его мнению, Россия не убрала «все иностранные вооруженные группировки» на востоке Украины и «не разоружила незаконные вооруженные формирования».

В воскресенье, 11 ноября, в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) проходят выборы глав республик и депутатов. Участки для голосования будут открыты до 20:00 мск.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после госпереворота в Киеве. Жители региона отказались признавать его итоги и объявили о создании независимых республик.

Минские договоренности были достигнуты в 2015 году Россией, Украиной, Германией и Францией. Комплекс соглашений предусматривает незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в регионе, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы и диалог о проведении местных выборов на юго-востоке Украины. 

Минские соглашения определяют сторонами конфликта Киев и Донбасс. Россия неоднократно заявляла, что не является участницей противостояния на востоке Украины. 

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