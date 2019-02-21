РФ воспротивилась рекомендации ОБСЕ о недопуске наблюдателей на выборы

Делегация России на Парламентской ассамблее ОБСЕ не позволила принять рекомендации о возможности стран отказывать в наблюдении за выборами представителям других государств под предлогом конфликта интересов, заявил ее глава, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Считаем, что принцип, когда наблюдаемый определяет годность или негодность наблюдателя, не отвечает интересам независимого исследования демократичности процедуры выборов», — сказал политик, его слова приводит «РИА Новости».

Он пояснил, что возможность отвергнуть того или иного наблюдателя от международной организации фактически дает «некую индульгенцию» киевским властям на нарушение фундаментальных принципов наблюдения за выборами.

Как подчеркнул вице-спикер, российской делегации удалось вернуть на доработку «Проект руководящих принципов ПА ОБСЕ по наблюдениям за выборами», в котором и была прописана возможность отказа.

Между тем в самой ОБСЕ считают, что России всё же не следует отправлять своих наблюдателей на выборы президента Украины. Такое мнение высказал председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели. Он считает, что Москве не следует создавать предпосылок для провокаций, тем более что на Украине уже действует закон, запрещающий россиянам быть наблюдателями.

7 февраля Верховная рада законодательно запретила лицам, предложенным Россией, участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах на Украине. Сделано это было ради «минимизации рисков и угроз вмешательства страны-агрессора».

В свою очередь, Россия отказалась направлять людей в составе миссии ОБСЕ из соображений безопасности и усомнилась в прозрачности голосования. Однако в ОБСЕ Киеву напомнили, что отказ в аккредитации россиян станет нарушением стандартов организации.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории Украины.