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Кучма назвал самую болезненную проблему Украины

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Фото: РИА Новости/Григорий Василенко
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Жители запада и востока Украины имеют разные взгляды на многие вопросы, что на сегодня является одной из главных болезненных и нерешенных проблем страны. Такое мнение высказал бывший украинский президент Леонид Кучма во время общения с журналистами, трансляцию вел телеканал «112 Украина». 

«Мы действительно разные, к большому сожалению. И те ростки объединения, которые были в Украине, они последними действиями уничтожились. Поэтому есть Западная Украина, есть Восточная Украина, в которых мнения абсолютно противоположные», — сказал он. 

Как констатировал политик, если у элиты нет объединения в стратегическом направлении развития Украины, то «один в лес, другой по дрова». 

Ранее в четверг, 21 февраля, Кучма заявил о проблемах с головой у украинских властей, обвинив их в деиндустриализации страны

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