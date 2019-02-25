Порошенко рассказал о планах после окончания президентства

Президент Украины Петр Порошенко мечтает после завершения президентства стать депутатом Европейского парламента от Украины. Об этом он заявил в ходе выступления на молодежном форуме «Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС».

«И когда меня спрашивают, а кем я хочу работать... после президентской каденции или каденций, я сказал, для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю, — быть депутатом Европейского парламента от Украины», — цитирует его агентство Ukrinform.

Порошенко также напомнил, что выдвигать кандидатуры депутатов в Европарламент имеют право только страны — члены Евросоюза (ЕС). В связи с этим действующий президент считает крайне важным достижение Украиной критериев членства в ЕС и НАТО и предоставление соответствующих заявок о вступлении.

19 февраля сообщалось, что Порошенко подписал закон, который закрепляет в конституции курс страны на вступление в ЕС и НАТО. 7 февраля соответствующие изменения в конституцию одобрила Верховная рада.

После смены власти на Украине в результате государственного переворота в феврале 2014 года новое руководство взяло курс на вступление страны в политические и военные объединения западных стран. В первую очередь Киев желает стать членом ЕС и НАТО.

В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определили вступление в НАТО целью внешней политики страны. При этом Порошенко заявлял, что окончательное решение по этому вопросу будет приниматься на референдуме.