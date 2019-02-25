Прямой эфир

Порошенко рассказал о планах после окончания президентства

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Петр Порошенко мечтает после завершения президентства стать депутатом Европейского парламента от Украины. Об этом он заявил в ходе выступления на молодежном форуме «Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС».

«Порошенко надо купить 2 млн голосов»
Кандидат в президенты Украины Евгений Мураев — о предстоящих выборах и урегулировании в Донбассе

«И когда меня спрашивают, а кем я хочу работать... после президентской каденции или каденций, я сказал, для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю, — быть депутатом Европейского парламента от Украины», — цитирует его агентство Ukrinform.

Порошенко также напомнил, что выдвигать кандидатуры депутатов в Европарламент имеют право только страны — члены Евросоюза (ЕС). В связи с этим действующий президент считает крайне важным достижение Украиной критериев членства в ЕС и НАТО и предоставление соответствующих заявок о вступлении.

19 февраля сообщалось, что Порошенко подписал закон, который закрепляет в конституции курс страны на вступление в ЕС и НАТО. 7 февраля соответствующие изменения в конституцию одобрила Верховная рада.

После смены власти на Украине в результате государственного переворота в феврале 2014 года новое руководство взяло курс на вступление страны в политические и военные объединения западных стран. В первую очередь Киев желает стать членом ЕС и НАТО.

В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определили вступление в НАТО целью внешней политики страны. При этом Порошенко заявлял, что окончательное решение по этому вопросу будет приниматься на референдуме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко высмеяли за оговорку об Украине-агрессоре
В Госдуме ответили на слова Порошенко о «забывших» 23 февраля украинцах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017