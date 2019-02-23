В Госдуме ответили на слова Порошенко о «забывших» 23 февраля украинцах

Украинский президент Петр Порошенко хочет чувствовать себя великим преобразователем, однако вытравить из общества устоявшиеся ценности не так просто. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова Порошенко о том, что украинцы «забыли» про отмененный День защитника Отечества.

Парламентарий не исключил, что даже ближайшее окружение Порошенко втайне праздновало 23 февраля.

«Когда киевская элита кричит о необходимости украинизации, выясняется, что они предпочитают общаться на русском языке. Не удивлюсь, если большинство из окружения Порошенко сегодня втайне от своего патрона отмечают именно этот праздник — День защитника Отечества, а утвержденный 14 октября «день защиты Порошенко» вспоминают только по странице календаря», –– цитирует Бальбека «РИА Новости».

Ранее в субботу Петр Порошенко поздравил украинцев с тем, что они «забыли о празднике» 23 февраля.

«Я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл. Почему? Потому что так и надо», — сказал украинский президент во время выступления во Львове.

Порошенко подписал указ об отмене празднования Дня защитника Отечества в 2015 году.