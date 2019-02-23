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В Госдуме ответили на слова Порошенко о «забывших» 23 февраля украинцах

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Фото: ТАСС/Николай Галкин
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Украинский президент Петр Порошенко хочет чувствовать себя великим преобразователем, однако вытравить из общества устоявшиеся ценности не так просто. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова Порошенко о том, что украинцы «забыли» про отмененный День защитника Отечества.

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Парламентарий не исключил, что даже ближайшее окружение Порошенко втайне праздновало 23 февраля.

«Когда киевская элита кричит о необходимости украинизации, выясняется, что они предпочитают общаться на русском языке. Не удивлюсь, если большинство из окружения Порошенко сегодня втайне от своего патрона отмечают именно этот праздник — День защитника Отечества, а утвержденный 14 октября «день защиты Порошенко» вспоминают только по странице календаря», –– цитирует Бальбека «РИА Новости».

Ранее в субботу Петр Порошенко поздравил украинцев с тем, что они «забыли о празднике» 23 февраля.

«Я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл. Почему? Потому что так и надо», — сказал украинский президент во время выступления во Львове.

Порошенко подписал указ об отмене празднования Дня защитника Отечества в 2015 году.

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