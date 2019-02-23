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Порошенко напомнил гражданам Украины об отмененном Дне защитника Отечества

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Фото: Global Look Press/Serg Glovny/ZUMAPRESS
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Президент Украины Петр Порошенко напомнил согражданам об отмененном им праздновании Дня защитника Отечества 23 февраля.

«Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл. Почему? Потому что так и надо», — отметил Порошенко в ходе выступления во Львове. Его слова приводит РЕН ТВ.

Порошенко выразил уверенность, что отмена празднования Дня защитника Отечества стала одной из «маленьких-маленьких составляющих», которые помогут сформировать «новую Украину».

Президент страны подписал указ об отмене празднования Дня защитника Отечества 23 февраля в 2015 году.

Ранее 22 февраля в интервью телеканалу FoxNews Порошенко пожаловался, что российский лидер Владимир Путин не отвечает на его телефонные звонки.

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