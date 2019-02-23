Порошенко напомнил гражданам Украины об отмененном Дне защитника Отечества
Президент Украины Петр Порошенко напомнил согражданам об отмененном им праздновании Дня защитника Отечества 23 февраля.
«Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл. Почему? Потому что так и надо», — отметил Порошенко в ходе выступления во Львове. Его слова приводит РЕН ТВ.
Порошенко выразил уверенность, что отмена празднования Дня защитника Отечества стала одной из «маленьких-маленьких составляющих», которые помогут сформировать «новую Украину».
Президент страны подписал указ об отмене празднования Дня защитника Отечества 23 февраля в 2015 году.
Ранее 22 февраля в интервью телеканалу FoxNews Порошенко пожаловался, что российский лидер Владимир Путин не отвечает на его телефонные звонки.