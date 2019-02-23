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В Госдуме призвали Порошенко не рассказывать байки о его визите в Крым

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Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак
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Депутат Госдумы России от крымского региона Андрей Козенко заявил, что визит президента Украины Петра Порошенко в Крым в 2014 году, о котором он рассказал на дебатах в Генассамблее ООН, обернулся позорным бегством. Об этом в субботу, 23 февраля, пишет «РИА Новости».

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Отмечается, что запись выступления Порошенко на дебатах в Генассамблее появилась на официальном сайте украинского лидера.

«Вдохновившись байками о том, как он под пулями выносил раненых с майдана, Порошенко пошел еще дальше и свое позорное бегство из Крыма превратил в рассказ о героической миротворческой миссии — конечно же, в лучших традициях западной аудитории, на которую и рассчитан весь этот маскарад», — сказал Козенко, добавив, что есть видеозапись бегства Порошенко из Симферополя.

Депутат также подчеркнул, что украинский президент был и остается ни кем иным, как «военным преступником». «И кто он вообще такой, чтобы подвергать сомнению выбор миллионов крымчан?», — заключил он.

Крым стал российским регионом в 2014 году, когда более 96% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией во время референдума. Киев до сих пор не признал итоги референдума и считает полуостров оккупированной территорией, Москва, в свою очередь, отвергает обвинения и заявляет, что голосование соответствовало нормам международного права. Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко 11 февраля заявила, что считает первостепенной задачей для новых властей Украины после выборов возвращение контроля над Крымом.

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