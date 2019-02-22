Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что координируемый американцами государственный переворот на Украине позволил существенно ускорить процесс возвращения Крыма на свою историческую родину в Россию.

«Государственный переворот принес украинскому народу одни несчастья в виде гражданской войны и обнищания, но для Крыма он стал отправной точкой для активизации борьбы за возвращения на историческую родину в Россию», — сказал депутат журналистам «РИА Новости».

Парламентарий считает, что Крым рано или поздно присоединился бы к России, но для этого понадобились бы десятилетия, а может, и сотни лет упорной борьбы.

«Госпереворот на Украине мобилизовал всех крымчан в едином порыве вернуться в родную гавань», — заключил Шеремет.

21 ноября 2013 года в центре Киева из-за приостановки подписания соглашения об ассоциации с ЕС собрались сторонники евроинтеграции.

Эпицентром противостояния силовиков и радикалов стал майдан Незалежности. В результате в стране произошел государственный переворот, погибли более 100 человек. С итогами майдана не согласились жители Донбасса, в результате чего новое украинское руководство начало военную операцию на востоке страны. По данным ООН, жертвами военной операции Киева стали более 10 тыс. человек.

Массовые акции протеста привели к смене власти в стране в феврале 2014 года, в результате чего новое руководство взяло курс на евроинтеграцию Украины.

С событиями в Киеве согласились далеко не все жители страны. В марте 2014 года более 95% жителей Крыма и Севастополя поддержали на референдуме присоединение своих регионов к России. На востоке Украины началось вооруженное противостояние между сторонниками и противниками государственного переворота, в результате чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.