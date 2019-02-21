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В Госдуме назвали медицинским случаем слова Климкина об «украинизации» Крыма

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Фото: РИА Новости/Михаил Маркив
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Депутат Государственной думы от Республики Крым Андрей Козенко назвал медицинским случаем высказывание министра иностранных дел Украины Павла Климкина об «украинизации» полуострова.

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20 февраля дипломат заявил, что после присоединения к России этот регион «стал более украинским». По словам главы внешнеполитического ведовства, за последние несколько лет Киеву якобы удалось украинизировать Крым, в связи с чем он призвал «довести это дело до конца».

Коммутируя «Известиям» высказывание Климкина, депутат Госдумы отметил, что подобные суждения «украинской комарильи» вызывают лишь недоумение и жалость.

«Политику сложно давать оценку подобным высказываниям. Здесь потребуются специалисты медицинского профиля, чтобы поставить диагноз. Что такое украинизация «по-климкински», боюсь, даже он сам не сможет объяснить», — отметил Козенко.

Парламентарий напомнил, что Крым, как и вся Россия, многонационален и там с огромным уважением относятся к русским, украинцам, крымским татарам и ещё примерно к ста народностям, проживающим на полуострове.

Козенко с иронией отнесся к словам Климкина и предложил рассмотреть Киеву другие варианты по объединению «в целях украинизации», если там считают этот процесс более успешным после присоединения территорий к России.

Отношения Украины и России обострились после госпереворота в Киеве в 2014 году, в результате которого к власти пришли люди, взявшие курс на евроинтеграцию страны. С новой политикой государства согласились не все украинцы. Более 95% жителей Крыма и Севастополя высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины были созданы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.

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