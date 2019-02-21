В Госдуме назвали медицинским случаем слова Климкина об «украинизации» Крыма
Депутат Государственной думы от Республики Крым Андрей Козенко назвал медицинским случаем высказывание министра иностранных дел Украины Павла Климкина об «украинизации» полуострова.
20 февраля дипломат заявил, что после присоединения к России этот регион «стал более украинским». По словам главы внешнеполитического ведовства, за последние несколько лет Киеву якобы удалось украинизировать Крым, в связи с чем он призвал «довести это дело до конца».
Коммутируя «Известиям» высказывание Климкина, депутат Госдумы отметил, что подобные суждения «украинской комарильи» вызывают лишь недоумение и жалость.
«Политику сложно давать оценку подобным высказываниям. Здесь потребуются специалисты медицинского профиля, чтобы поставить диагноз. Что такое украинизация «по-климкински», боюсь, даже он сам не сможет объяснить», — отметил Козенко.
Парламентарий напомнил, что Крым, как и вся Россия, многонационален и там с огромным уважением относятся к русским, украинцам, крымским татарам и ещё примерно к ста народностям, проживающим на полуострове.
Козенко с иронией отнесся к словам Климкина и предложил рассмотреть Киеву другие варианты по объединению «в целях украинизации», если там считают этот процесс более успешным после присоединения территорий к России.
Отношения Украины и России обострились после госпереворота в Киеве в 2014 году, в результате которого к власти пришли люди, взявшие курс на евроинтеграцию страны. С новой политикой государства согласились не все украинцы. Более 95% жителей Крыма и Севастополя высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины были созданы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.