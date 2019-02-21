В Крыму рекомендовали НАТО держаться подальше от берегов России

Кораблям НАТО следует держаться подальше от берегов Крыма и воздержаться от провокаций во время учений в Черном море. Об этом заявил председатель комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Учения пройдут под пристальным вниманием России, заявил Гемпель «РИА Новости». Другого варианта, по его словам, «просто быть не может».

«Провокаций в отношении российского региона никто не допустит», — подчеркнул парламентарий.

Гемпель добавил, что США имеет репутацию страны, создающей конфликты в разных точках земного шара. Учения у границ России — это, по его словам, еще одна провокация.

19 февраля заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин заявил «Известиям», что Россия готова своевременно реагировать на заход кораблей НАТО в акваторию Черного моря.

В декабре пресс-служба 6-го флота ВМС США сообщила, что эсминец управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США «Дональд Кук» направляется в Черное море через пролив Дарданеллы. Цель операции корабля в Черном море заключается в укреплении взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО. Позднее в Национальном центре управления обороной России сообщили, что эсминец вошел в акваторию. За ним организовали непрерывное слежение силы Черноморского флота, в том числе малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и разведывательный корабль «Иван Хурс».