Прямой эфир

В Крыму рекомендовали НАТО держаться подальше от берегов России

0
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кораблям НАТО следует держаться подальше от берегов Крыма и воздержаться от провокаций во время учений в Черном море. Об этом заявил председатель комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Учения пройдут под пристальным вниманием России, заявил Гемпель «РИА Новости». Другого варианта, по его словам, «просто быть не может».

«Провокаций в отношении российского региона никто не допустит», — подчеркнул парламентарий.

Гемпель добавил, что США имеет репутацию страны, создающей конфликты в разных точках земного шара. Учения у границ России — это, по его словам, еще одна провокация.

19 февраля заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин заявил «Известиям», что Россия готова своевременно реагировать на заход кораблей НАТО в акваторию Черного моря.

В декабре пресс-служба 6-го флота ВМС США сообщила, что эсминец управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США «Дональд Кук» направляется в Черное море через пролив Дарданеллы. Цель операции корабля в Черном море заключается в укреплении взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО. Позднее в Национальном центре управления обороной России сообщили, что эсминец вошел в акваторию. За ним организовали непрерывное слежение силы Черноморского флота, в том числе малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и разведывательный корабль «Иван Хурс».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сети появились фото прохода эсминца США в Черное море
Названа возможная цель захода эсминцев США в Балтийское море

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017