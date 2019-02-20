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В Сети появились фото прохода эсминца США в Черное море

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Пользователи Twitter опубликовали снимки эсминца США USS Donald Cook, который накануне вошел в акваторию Черного моря.

На кадрах видно, как корабль преодолевает турецкий пролив Босфор. Как было заявлено, в регионе он проведет «рутинные операции». По данным, Военно-морских сил Украины, американский эсминец прибудет в порт Одессы 25 февраля, пишет RT.

19 февраля, как только эсминец USS Donald Cook вошел в акваторию Черного моря, за ним установил наблюдение Черноморский флот России — малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и разведывательный корабль «Иван Хурс».

Ровно месяц назад этот же американский корабль заходил в Черное море под предлогом «операции по обеспечению безопасности и укреплению стабильности совместно с партнерами по НАТО и союзниками в регионе». Тогда по поводу этого критично высказался глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Сенатор отметил, что «американские военные корабли зачастили в Черное море» и порекомендовал им «подальше держаться» от берегов России.

14 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО может расширить присутствие в Черном море. По его словам, все члены альянса оказывают Украине политическую и практическую поддержку и рассматривают, что еще для этого можно сделать. Военные корабли стран-членов военной организации, а также США стали регулярно появляться в акватории после того, как российская сторона задержала украинские корабли и членов их экипажей за незаконное вторжение в территориальные воды РФ в районе Керченского пролива.

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