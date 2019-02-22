В Сети высмеяли Порошенко за «украинского авангардиста» Малевича

Пользователи социальных сетей в очередной раз высмеяли президента Украины Петра Порошенко. В этот раз поводом для шуток стало заявление политика о том, что художник Казимир Малевич был представителем «украинского авангарда».

Свою точку зрения о происхождении деятеля искусства украинский лидер изложил в Facebook, рассказывая о визите на премьеру документального фильма «Малевич». Он, в частности, поблагодарил создателей ленты за возврат имени художника в культурное наследие Украины.

Однако пользователи «ВКонтакте» усомнились в адекватности слов Порошенко.

«Там всех выдающихся называют украинцами. Даже древние шумеры удостоились принять честь стать «предками нынешних укров», — заметил Александр Ершов.

«Я точно знаю, что Порош был первым человеком в космосе, первым ступил на поверхность Луны, и будет первым, чья нога коснется поверхности Марса», — предположила пользовательница с ником Evora Behringer.

«Малевич русский и советский художник. И отношения к Порошенко не имеет... И удивляет его маразм, как борца со всем советским», — удивился Николай Соколов.

«Вспомнила его слова о том, что он сам раненых с майдана уносил — все сразу встало на свои места, а то сначала аж растерялась от таких заявлений», — отметила Варвара Брынская.

«Он и Айвазовского причислял к «Украинской культуре», за то, что он жил в Феодосии. Задолго до появления Украины», — напомнил Константин Людаговский.

Пользователи соцсетей высмеивают Порошенко не в первый раз. Так, ранее в феврале украинского политика уличили в копировании агитационных лозунгов России.