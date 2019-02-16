Порошенко потребовал извинений от российских СМИ

Президент Украины Петр Порошенко потребовал от российских средств массовой информации извинений, пишет ТАСС.

«Российским телеканалам мы интервью не даем, пока вы не извинитесь перед Украиной», — отреагировал глава государства на вопрос представителей телеканала «Россия-1» во время визита в Мюнхен.

После этого охранник украинского лидера стал отталкивать журналиста, удерживая при этом его руку с микрофоном.

В субботу, 16 февраля, Порошенко присутствует на Мюнхенской конференции по безопасности. В ходе мероприятия, которое проходит с 15 по 17 февраля, украинский лидер встретился с представителем Евросоюза на переговорах по Brexit Мишелем Барнье и попросил его поддержать введение нового пакета санкций против России в связи с Керченским инцидентом.

25 ноября прошлого года три военных корабля Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море, проигнорировав требование ФСБ остановиться.

Пограничникам пришлось остановить суда силой. В результате инцидента 24 украинских моряка были арестованы до апреля. Против них возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы.