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Порошенко потребовал извинений от российских СМИ

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Петр Порошенко потребовал от российских средств массовой информации извинений, пишет ТАСС.

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«Российским телеканалам мы интервью не даем, пока вы не извинитесь перед Украиной», — отреагировал глава государства на вопрос представителей телеканала «Россия-1» во время визита в Мюнхен.

После этого охранник украинского лидера стал отталкивать журналиста, удерживая при этом его руку с микрофоном.

В субботу, 16 февраля, Порошенко присутствует на Мюнхенской конференции по безопасности. В ходе мероприятия, которое проходит с 15 по 17 февраля, украинский лидер встретился с представителем Евросоюза на переговорах по Brexit Мишелем Барнье и попросил его поддержать введение нового пакета санкций против России в связи с Керченским инцидентом.

25 ноября прошлого года три военных корабля Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море, проигнорировав требование ФСБ остановиться.

Пограничникам пришлось остановить суда силой. В результате инцидента 24 украинских моряка были арестованы до апреля. Против них возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы.

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